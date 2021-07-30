«Новая нефтехимия» Мусина не получит 3 миллиарда с бывшего гендиректора

Поведение Тумакаева признали «разумным и добросовестным»

Похоже, в деле о привлечении бывшего гендиректора «Новой нефтехимии» Айрата Тумакаева (фото на постере) к субсидиарной ответственности поставлена точка — об этом стало известно «Реальному времени». Верховный суд России отказался передавать кассационные жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Конкурсные управляющие центральной компании Роберта Мусина и «Татфондбанка» пытались через высшую инстанцию отменить решение Арбитражного суда, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Поволжского округа об отказе взыскать с Тумакаева 3 млрд рублей.

Такой убыток, по мнению «конкурсников», образовался из-за непринятия бывшим топ-менеджером «Новой нефтехимии» своевременных мер по взысканию дебиторской задолженности и обращению с заявлениями о включении требований в реестры к дебиторам.

Верховный суд не нашел доводов, подтверждающих наличие нарушений норм права. Нижестоящие инстанции, по мнению ВС, отказывали в удовлетворении заявлений «конкурсников» из-за недоказанности условий, необходимых для привлечения бывшего руководителя должника к ответственности.

Верховный суд не нашел доводов, подтверждающих наличие нарушений норм права. Фото: supcourt.ru

— В частности, суды установили отсутствие в действиях Тумакаева А.Ф. противоправности, признав его поведение разумным и добросовестным с учетом конкретных обстоятельств спора, — следует из определения суда.

В итоге ВС решил отказать «конкурсникам» и заявил, что изложенные в кассационной жалобе возражения не могут служить достаточными основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку они сводятся к несогласию с произведенной судами оценкой обстоятельств спора. Однако такими полномочиями Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ не наделена.

Арбитражный управляющий «Новой нефтехимии» Артур Зайнутдинов отказался от комментариев. С Айратом Тумакаевым «Реальному времени» связаться не удалось.

В рамках банкротного дела «конкурсник» просил суд привлечь к субсидиарной ответственности не только Тумакаева, но и других руководителей «Новой нефтехимии» — размер ответственности арбитражный управляющий оценивал в суммы, которые варьируются от сотни миллионов до нескольких миллиардов рублей.

Сейчас Тумакаев — глава компании «Сувар Эстейт», указанной учредителем ЗАО «Плаза-партнерз», которое владеет торгово-офисным центром Suvar Plaza. Фото: tripadvisor.ru

Бизнес Тумакаева: «Сувар», «Роял Тайм» и парковки на Профсоюзной

Айрат Тумакаев возглавил «Новую нефтехимию» в феврале 2017 года, а через год компанию признали банкротом. В период его руководства проходили сделки с выводом недвижимости из «Новой нефтехимии», которые позже отменил Верховный суд Татарстана.

Тумакаев также бывший гендиректор компаний «Роял Тайм» и «Роял Тайм Менеджмент» — они связаны с обанкротившимся застройщиком в игорных зонах «Роял Тайм Групп». Сейчас Тумакаев — глава компании «Сувар Эстейт», указанной учредителем ЗАО «Плаза-партнерз», которое владеет торгово-офисным центром Suvar Plaza.

Тумакаев через ликвидируемое ООО «Авто Хаус» владеет недвижимостью площадью почти 11 тыс. кв. м и стоимостью 85,7 млн рублей на самой «тусовочной» улице Казани — Профсоюзной.

Дарья Пинегина