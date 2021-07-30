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В России зарегистрировали 23 564 новых случая COVID-19

11:47, 30.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 23 564 новых случая COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки зарегистрировали 23 564 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 6 242 066 человек.

Умерли от COVID-19 за минувшие сутки 794 пациента. За весь период жертвами коронавируса стал 157 771 россиянин. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Вылечились за последние сутки 20 485 человек. Общее число выздоровевших пациентов в России увеличилось до 5 588 848 человек.

Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на утро 30 июля читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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