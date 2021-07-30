В России зарегистрировали 23 564 новых случая COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки зарегистрировали 23 564 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 6 242 066 человек.

Умерли от COVID-19 за минувшие сутки 794 пациента. За весь период жертвами коронавируса стал 157 771 россиянин. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Вылечились за последние сутки 20 485 человек. Общее число выздоровевших пациентов в России увеличилось до 5 588 848 человек.

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Татьяна Демина