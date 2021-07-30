В Санкт-Петербурге аттракционы и фуд-корты смогут работать при 100% вакцинации сотрудников

Фото: Максим Платонов (архив)

В Санкт-Петербурге со 2 августа аттракционы и фуд-корты смогут работать при условии, что 100% сотрудников до этого дня получили хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19. С 1 сентября они обязаны пройти полный курс вакцинации. Исключение — работники, которые переболел коронавирусом и с даты их выздоровления прошло не более полугода.

До 1 октября в Северной столице России должны привиться 80% сотрудников плавательных бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, заведений общепита и сервисов доставки продуктов питания, парикмахерских, салонов красоты, бань.

Также до 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений и ГУП Санкт‑Петербурга должны обеспечить вакцинацию не менее чем 80% сотрудников. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Санкт-Петербурга.

Фото: Максим Платонов (архив)

До 15 октября в городе вакцинацию от коронавируса должны пройти 80% работников сферы розничной торговли, туристических, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также сотрудники учреждений образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания.

Напомним, в Санкт-Петербурге зафиксировали несколько летальных случаев среди привившихся от коронавируса. Они зарегистрированы среди пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пояснил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Татьяна Демина