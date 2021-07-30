В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился у 53 человек

В Татарстане за последние сутки коронавируса подтвердился у 53 человек. Нарастающим итогом — 23 876 случаев COVID-19, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Темп прироста составил 0,2, он стабилизировался. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 32 британских и 55 индийских штаммов коронавируса.

За сутки проведено 8 194 ПЦР-теста, всего 3 091 687. На 100 тысяч — 209,4. По абсолютному количеству сделанных ПЦР-тестов Татарстан продолжает входить в топ-15 регионов.

Выздоровели за сутки в Татарстане 40 человек, за весь период — 21 205 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

