В Татарстане предприятие погасило долг по налогам в 4,5 млн рублей после ареста имущества

Фото: УФССП по РТ

Предприятие в Татарстане погасило долг по налогам в размере 4,5 млн рублей. Исполнительный документ о взыскании средств поступил на исполнение в Камско-Устьинское районное отделение судебных приставов УФССП России по РТ.



Судебный пристав уведомила руководство организации о возбуждении исполнительного производства, но предприятие не погасило задолженность в установленный срок. Тогда пристав вынесла постановление о запрете на осуществление регистрационных действий имущества организации — транспорта и земельных участков сельскохозяйственного назначения. После этого руководство незамедлительно погасило долг по налогам, поскольку им предстояла продажа части участков. Из-за ограничения приставов это не представлялось возможным.

Так, предприятие заплатило 4,5 млн рублей долгов и исполнительский сбор в размере 380 тысяч рублей. Меры принудительного характера отменили после погашения долга, сообщает УФССП по РТ.

С начала 2021 года судебные приставы взыскали более 1,4 млрд рублей долгов по налогам. Только в Набережных Челнах общая взысканная приставами сумма долгов по налогам составила 188 млн рублей.

Маргарита Головатенко