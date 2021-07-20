С начала года приставы в Татарстане взыскали 1,4 млрд рублей задолженностей по налогам

Фото: УФССП по РТ

С начала 2021 года судебные приставы взыскали более 1,4 млрд рублей долгов по налогам. Только в Набережных Челнах общая взысканная приставами сумма долгов по налогам составила 188 млн рублей.



Жительница Челнов накопила задолженность по налогам в размере 18 тысяч рублей. Она не приняла мер и после возбуждения исполнительного производства, сообщает пресс-служба УФССП по Татарстану.

Поскольку законные требования не были исполнены в срок, судебный пристав обратил взыскание на счета в банках, но на них не оказалось денег. Тогда пристав составил акт описи и ареста одной из квартир, которая принадлежала должнице. После этого она исполнила требования исполнительного документа в полном объеме.

5 июля судебные приставы в Казани взыскали с одной из фирм рекордную задолженность в размере 2 млн рублей — чтобы не лишиться BMW X5, торговая организация погасила долг по налогам и штрафам прямо на дороге. Тогда за четыре часа рейда приставы взыскали 2,4 млн рублей штрафов и налогов.

Маргарита Головатенко