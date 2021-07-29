В казанском «Солнечном городе» откроется детский сад с интерактивным обучающим комплексом

В Казани в жилом комплексе «Солнечный город» откроется новый детский сад с интерактивным обучающим комплексом. Там сформируют восемь групп, в которые смогут записать до 150 малышей.

Новый филиал детского сада №4 расположен во втором корпусе здания по адресу: ул. Гарифа Ахунова, 16а. На объекте завершаются подготовительные работы. Рабочие провели опрессовку систем отопления, установили тревожную кнопку, датчики безопасности, систему видеонаблюдения, дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации.

Методический интерактивный комплекс, который появится в детском саду, создан совместно с Минобрнауки Татарстана. Он позволяет вести обучение малышей одновременно на татарском, русском и английском языках по разным тематическим блокам (государственность, достопримечательности, предприятия, культура, обычаи, лингвистика), сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

В детском саду имеются музыкальный, спортивные залы, медицинский кабинет и пищеблок. На закупку оборудования для него выделили 10 млн 498 тыс. рублей.



Напомним, в Московском районе Казани к началу учебного года капитально отремонтируют детский сад №126 по улице Тунакова.



Татьяна Демина