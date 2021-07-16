В Казани к осени отремонтируют здание детсада №126 по улице Тунакова

В Московском районе Казани к началу учебного года капитально отремонтируют детский сад №126 по улице Тунакова. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Детский сад №126 комбинированного вида с татарским языком обучения размещается в двух зданиях — по ул. Восстания, 44а и по ул. Тунакова, 53а. Второе построили в 1943 году пленные немцы. Раньше детсад принадлежал Казанскому моторостроительному производственному объединению, а сейчас находится на балансе муниципалитета.

Фото: kzn.ru

В двухэтажном здании площадью 455,2 кв. м будут работать три группы. Сейчас строители занимаются демонтажными работами, разборкой кровли, заливкой подбетонного основания полов и утеплением фасада. Территорию детского сада также благоустроят: появятся навесы, три площадки для прогулок. На капремонт детского сада выделили почти 47,3 млн рублей.

Фото: kzn.ru

В этом году на капремонт школ и детских садов в Татарстане выделено 2 млрд рублей — всего отремонтируют 213 объектов.

