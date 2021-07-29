В России средний размер ипотечных кредитов в июне достиг рекордных 3,25 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В России средний размер ипотечных кредитов в июне достиг рекордных 3,25 млн рублей. По сравнению с маем 2021-ого этот показатель вырос на 6,3%, следует из подсчетов Национального бюро кредитных историй.

Для сравнения, средний чек ипотечного кредита в январе составлял 2,80 млн рублей. Таким образом, с начала года он вырос на 16,2%, а по сравнению с июнем 2020-ого — на 31,3%.

«Среди прочего рост среднего чека ипотечного кредита в последнее время во многом обусловлен увеличением стоимости квадратного метра на фоне активной реализации программы льготной ипотеки», — объяснил ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: realnoevremya.ru

Среди 30 российских регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования самый большой средний чек оформленной ипотеки в июне зарегистрировали в Москве (7,10 млн рублей), Подмосковье (5,12 миллионов), Санкт-Петербурге (4,51 миллионов), а также в Приморском крае (4,05 миллионов) и Тульской области (3,34 миллионов).

Напомним, по предварительным данным Центробанка, в июне рост ипотечного кредитования в России ускорился до 3% с 2,1% в мае 2021 года. В регуляторе связывают это с рекордными выдачами по программе льготной ипотеки под 6,5%, в частности, из-за объявления об изменении ее условий с 1 июля.



Татьяна Демина