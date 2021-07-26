В июне рост ипотеки в России ускорился до 3%

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительным данным, в июне рост ипотечного кредитования в России ускорился до 3% с 2,1% в мае 2021 года. В Центробанке связывают это с рекордными выдачами по программе льготной ипотеки под 6,5%, в частности, из-за объявления об изменении ее условий с 1 июля.

В связи с этим в дальнейшем в регуляторе прогнозируют некоторое замедление ипотеки, так как «за первые две недели июля в рамках льготной ипотеки было выдано в два раза меньше кредитов, чем за аналогичный период июня», пишет ТАСС.

По данным Банка России, в июне в стране льготную ипотеку под 6,5% оформили на общую сумму в 184 млрд рублей. В мае 2021 года этот показатель составил 104 млрд рублей.

По данным вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в России выдали 556,2 тысячи кредитов по программе льготной ипотеки. «Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1,7379 трлн рублей получили 556 200 семей», — рассказал он.

Татьяна Демина