В Кремле заявили, что активность НАТО у российских границ обязывает принимать меры безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал учения Agile Spirit 2021 с участием 12 стран — членов НАТО, а также Азербайджана, Украины и Грузии, которые стартовали на территории последней.

По его словам, такая активность Североатлантического альянса у российских границ обязывает власти принимать меры для обеспечения безопасности государства.

«Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой [находится] вокруг наших границ, не просто вокруг — а соприкасается с нашими границами», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ считает НАТО элементом дестабилизации. По его словам, Североатлантический альянс не несет стабильности на континенте.

В НАТО считают, что организации необходимо предпринять все возможное, «чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России». Несмотря на эту позицию, там не исключают взаимодействия с РФ в сфере контроля над вооружениями и климата, а также в вопросах борьбы с терроризмом и пандемией коронавируса.



Татьяна Демина