НАТО: возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно

В НАТО оценили возможность возвращения к нормальным отношениям с Россией. Докладчик Парламентской ассамблеи альянса Брендан Бойл полагает, что на сегодняшний день это невозможно.

По его словам, в нынешней ситуации НАТО необходимо предпринять все возможное, «чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России». Несмотря на эту позицию, альянс не исключает взаимодействия с Россией в сфере контроля над вооружениями и климата, а также в вопросах борьбы с терроризмом и пандемией коронавируса, пишет «РИА Новости».

«Особенно важно не поддаваться на соблазн пожертвовать интересами национальной безопасности союзников и партнеров с единственной целью — возобновить диалог с Россией», — убежден представитель НАТО.

Напомним, ранее в альянсе назвали главной военной угрозой безопасности альянса Россию. Второй по значимости угрозой в Североатлантическом альянсе считают Китай. Из-за ухудшения отношений с этими странами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить стратегическую концепцию альянса, которая действует с 2010 года.



Татьяна Демина