Песков назвал НАТО дестабилизирующим элементом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает НАТО элементом дестабилизации. По его словам, Североатлантический Альянс не несет стабильности на континенте.

«Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации», — заявил Песков. Он уверен, что с НАТО необходимо вести диалог, несмотря на то, что в ультимативных условиях он невозможен.

В пример он привел Турцию, которая входит в альянс, отметив, что отношения России с этой страной «являются примером того, что даже с членами НАТО, в лице Турции, можно выстраивать и нужно выстраивать партнерские отношения», пишет ТАСС.

Напомним, в НАТО считают, что организации необходимо предпринять все возможное, «чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России». Несмотря на эту позицию, там не исключают взаимодействия с РФ в сфере контроля над вооружениями и климата, а также в вопросах борьбы с терроризмом и пандемией коронавируса.



Татьяна Демина