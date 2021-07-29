Казанские ученые обнаружили вещество внеземного происхождения на нефтяном месторождении в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

Студентка КФУ Клавдия Петренко нашла в Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения. Ученые предполагают, что оно образовалось при разрушении метеорного тела при его движении в атмосфере 272,95 млн лет назад.

В гипсовой породе обнаружили необычайно плотные микровключения, основным компонентом которых является железо. «Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис», — рассказал доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров.

Фото: media.kpfu.ru

Ученые обосновали свои теории сходством найденных микросферул с диагенетически измененными космическими сферулами I-типа и со сферулами абляции метеоритов. Последние обнаруживали в современных и древних отложениях ни один раз, сообщает медиапортал КФУ.

В прошлом году казанские ученые нашли в озерах Тургояк, Плещеево, Рубском, Байкал, Балхаш (Казахстан) и многих других вещество внеземного происхождения, напоминающее пыль.



Татьяна Демина