Ученые КФУ обнаружили вещества «внеземного происхождения»

Ученые КФУ нашли в озерах Тургояк, Плещеево, Рубское, Байкал, Балхаш (Казахстан) и многих других вещество внеземного происхождения, напоминающее пыль. Об этом сообщает пресс-атташе САЕ «Эконефть».

«Космическая пыль является компонентом любой осадочной породы, почвы, снега, льда самого разнообразного возраста. По этой причине осадочные архивы содержат богатую информацию об истории развития не только Земли, но также Солнечной системы и других частей Галактики», — обратила внимание старший научный сотрудник НИЛ палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма Диляра Кузина.

По словам ученых, возможно, что причиной охлаждения атмосферы является именно космическая пыль.

Образцы космической пыли позволят ученым понять, где и когда образовались планеты и космическая система.



Ранее ученые КФУ пришли к выводу, что космическая пыль могла повлиять на причину наступления ледникового периода.

