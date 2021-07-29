Бастрыкин поручил доложить о ситуации с жильем для матери, воспитывающей двух детей-инвалидов в Татарстане

Накануне в Сети распространилась информация о матери-одиночке из Зеленодольска, которая воспитывает двух детей-инвалидов. Женщина была недовольна качеством предоставленного властями жилья для ее дочери, передвигающейся на коляске.



Женщина утверждала, что работники администрации не идут ей навстречу, лишь предлагают менее подходящие для колясочника варианты квартир.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах предоставления жилья. Он поручил руководству СУ по РТ изучить правовые аспекты ситуации и доложить об основаниях для процессуального вмешательства следственных органов.

Жительница Зеленодольска Надежда Панова несколько лет добивается выделения квартиры для своей 18-летней дочери. Женщина добилась возбуждения уголовного дела, и тогда власти пообещали дать жилье. Однако как только дело закрыли за примирением сторон, чиновники выделили только половину необходимых средств, а недостающую сумму на покупку и ремонт предложили найти самой.

Дочь Ангелина не может свободно передвигаться по квартире. Дверные проемы слишком узкие, и проехать на коляске даже на кухню или сходить в туалет не представляется возможным.

В апреле прошлого года Панова добилась проведения комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. Согласно заключению, квартира пригодна для проживания инвалида при адаптации помещения.

Администрация Зеленодольского муниципального района сообщила, что информация о состоянии квартиры, которая была предоставлена Пановой, не соответствует действительности.

Маргарита Головатенко