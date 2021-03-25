В Татарстане чиновники отказались выделять квартиру матери инвалида после закрытия уголовного дела

Жительница Зеленодольска Надежда Панова несколько лет добивается выделения квартиры для своей 18-летней дочери. Женщина добилась возбуждения уголовного дела, и тогда власти пообещали дать жилье. Однако как только дело закрыли за примирением сторон, чиновники выделили только половину необходимых средств, а недостающую сумму на покупку и ремонт предложили найти самой.

Сейчас семья проживает в хрущевке, которая непригодна для проживания инвалида-колясочника. Дверные проемы слишком узкие, в подъезде нет пандусов, и женщине приходится на руках носить взрослую дочь.

«Мы тогда договорились, что я отдаю свою квартиру и мне меняют ее на пригодную в новостройке с учетом всех требований. Кроме того, администрация обещала сделать ремонт. Но как только я подписала необходимые документы и дело закрыли, отношение ко мне тут же поменялось. Они сказали, что в полном объеме средства выделить не смогут, а дадут мне 1,435 млн рублей (половина необходимой суммы). Остальные деньги я должна добавить сама. Делать ремонт они не будут», — цитирует слова Пановой RT.

Женщина снова обратилась в Следственный комитет, но там сообщили, что возбудить уголовное дело снова возможно лишь через суд.

Теперь женщина намерена обратиться к президенту и в Генпрокуратуру РФ.

В администрации Зеленодольского муниципального района не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Зеленодольске мать ребенка-инвалида требует признать квартиру непригодной для проживания в ней колясочника.

