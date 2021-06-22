В Татарстане начали проводить вакцинацию от коронавируса во дворах домов

Фото: пресс-служба ГКБ №16

В Татарстане начали проводить вакцинацию от коронавируса во дворах домов. Первыми возможность пройти процедуру в таком формате получили жители дома №85 по улице Декабристов в Казани.

Кампанию #привейсяУдома запустила ГКБ №16, так как прикрепленным к их медучреждению пациентам в возрасте 60 и старше лет бывает сложно добраться туда, а другие опасаются посещать поликлинику, так как бояться заразиться.



Фото: пресс-служба ГКБ №16

Во дворы казанских домов выезжают участковый врач-терапевт и медсестра, которые имеют при себе сумку-холодильник и все необходимое для вакцинации граждан, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГКБ №16.

Фото: пресс-служба ГКБ №16

Узнать, когда прививочная бригада посетит конкретный двор, можно по телефону в регистратуре своего поликлинического отделения.

Фото: пресс-служба ГКБ №16

По последним данным, в Татарстане от коронавируса вакцинировались 465 215 человек. Оба компонента препарата получили уже 347 302 человека.

Обязательную вакцинацию в республике пока не вводят, однако руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина допустила такую возможность при ухудшении ситуации с коронавирусом.





Татьяна Демина