Муниципальным служащим Татарстана запретили иметь иностранное гражданство

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане депутаты представительных органов, руководители исполнительных органов муниципальной власти, а также кандидаты на должность уполномоченного по правам ребенка не должны иметь иностранного гражданства либо вида на жительства. Запрет закрепили поправками в отдельные законодательные акты республики, которые одобрил Госсовет РТ сразу в трех чтениях.

Инициатива была внесена председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альбертом Хабибуллиным. Те, кто уже обладает гражданством, обязан сообщить о его наличии.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающих государственным и муниципальным служащим, военным и некоторым иным категориям лиц иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом.

Луиза Игнатьева