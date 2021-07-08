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Муниципальным служащим Татарстана запретили иметь иностранное гражданство

11:52, 08.07.2021 1
Муниципальным служащим Татарстана запретили иметь иностранное гражданство
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане депутаты представительных органов, руководители исполнительных органов муниципальной власти, а также кандидаты на должность уполномоченного по правам ребенка не должны иметь иностранного гражданства либо вида на жительства. Запрет закрепили поправками в отдельные законодательные акты республики, которые одобрил Госсовет РТ сразу в трех чтениях.

Инициатива была внесена председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альбертом Хабибуллиным. Те, кто уже обладает гражданством, обязан сообщить о его наличии.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающих государственным и муниципальным служащим, военным и некоторым иным категориям лиц иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом.

Луиза Игнатьева
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:08
    Как будто им было разрешено. Фарс какой-то. Путин всем запретил. И нашим и чувашам. Всем. Инициативные вы наши.
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