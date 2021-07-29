Татарстан готов поставлять в Гагаузию химические и нефтехимические товары

Татарстан готов поставлять в автономно-территориальное образование Гагаузия (Молдавия) химические и нефтехимические товары. Помимо этого, республика может направить туда продукцию машиностроительных предприятий.

В числе перспективных направлений для развития сотрудничества с Гагаузией Минниханов на встрече с ее главой Ириной Влах назвал сферу АПК, медицину и фармацевтику, образование, культуру и туризм. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов обратил внимание, что представители Татарстана посещают инвестиционные форумы и участвуют в культурных мероприятиях в Гагаузии. АТО в свою очередь изучает опыт республики и налаживает деловые связи.

Влах прибыла в Татарстан для участия в мероприятиях XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», который накануне стартовал в Казани.

В 2018 году Минниханов проводил встречу с Влах в рамках рабочего визита в Молдавию. Тогда он обозначил перспективы сотрудничества в области агропромышленного комплекса, в том числе по закупке молдавских семян, овощей и орехов.



Татьяна Демина