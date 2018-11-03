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Минниханов предложил главе Гагаузии сотрудничество в сфере АПК и нефтехимии

18:51, 03.11.2018
Минниханов предложил главе Гагаузии сотрудничество в сфере АПК и нефтехимии
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Молдавию провел встречу с главой автономно-территориального образования Гагаузия Ириной Влах.

«Идет работа по созданию представительства Гагаузии в Казани, есть планы по реализации инвестпроектов нашими предпринимателями в сфере переработки нефтехимической продукции. Мы заинтересованы в продвижении наших товаров в области машиностроения», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Президент РТ обозначил перспективы сотрудничества в области агропромышленного комплекса, в том числе по закупке молдавских семян, овощей и орехов. Интерес представляет и продукция молдавских виноделов.

Отметим, что к приезду Минниханова в Гагаузии устроили праздничные мероприятия. Соответствующие видео президент РТ выложил в Instagram.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 3 Ноя 2018 в 2:57 PDT

Ранее Минниханов посетил Криковские винные подвалы, где его ознакомили с историей винных подвалов, рассказали о технологии производства тихих и игристых вин, а также продемонстрировали многокилометровые винные хранилища.

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