Минниханов предложил главе Гагаузии сотрудничество в сфере АПК и нефтехимии
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Молдавию провел встречу с главой автономно-территориального образования Гагаузия Ириной Влах.
«Идет работа по созданию представительства Гагаузии в Казани, есть планы по реализации инвестпроектов нашими предпринимателями в сфере переработки нефтехимической продукции. Мы заинтересованы в продвижении наших товаров в области машиностроения», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.
Президент РТ обозначил перспективы сотрудничества в области агропромышленного комплекса, в том числе по закупке молдавских семян, овощей и орехов. Интерес представляет и продукция молдавских виноделов.
Отметим, что к приезду Минниханова в Гагаузии устроили праздничные мероприятия. Соответствующие видео президент РТ выложил в Instagram.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 3 Ноя 2018 в 2:57 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Минниханов посетил Криковские винные подвалы, где его ознакомили с историей винных подвалов, рассказали о технологии производства тихих и игристых вин, а также продемонстрировали многокилометровые винные хранилища.ОбществоВласть
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