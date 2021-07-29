В Татарстане стартовал детский фестиваль уличных мультфильмов

В Татарстане стартовал онлайн-фестиваль уличных мультфильмов, в котором могут принять участие дети от 4 до 18 лет. На фестивале представляют кинокартины, выполненные детьми в прошлом или в этом году.



В открытых источниках работы должны были быть опубликованы не позднее 27 мая 2021 года.

Победителей фестиваля жюри определит 31 октября. Участники получат курс анимации на пять уроков от «Союзмультфильма», а еще видео- и фоторедакторы от разработчика Movavi для монтажа.

В состав жюри входят режиссеры и художники «Союзмультфильма», а также преподаватели факультета мультимедиа и анимации ВГИКа, сообщает Минкульт РТ.

В начале июля в Альметьевском парке им. 60-летия нефти Татарстана провели первый всероссийский фестиваль анимационного кино под открытым небом ANIMATION ALMET FEST KARAKUZ. Подробнее о фестивале — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко