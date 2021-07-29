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Главное к утру: Галявиев боится мести, приговор экс-главе Марий Эл Маркелову, встреча Байдена и Тихановской

07:05, 29.07.2021
Главное к утру: Галявиев боится мести, приговор экс-главе Марий Эл Маркелову, встреча Байдена и Тихановской
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 29 июля:

  • Ильназ Галявиев, обвиняемый в расстреле в казанской гимназии №175, в беседе с членом ОНК заявил, что не хочет проходить лечение в Казани. Стрелок подружился в психиатрическом отделении СИЗО с Михаилом Любезновым, которого называют серийным отравителем из электричек. Его обвиняют в том, что он знакомился с пассажирами и подсыпал им клофелин. Десятки людей пострадали, несколько человек скончались. По словам стрелка, в психиатрическом отделении ему тоже дают препараты.
Фото: realnoevremya.ru
  • Нижегородский суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и оставил решение первой инстанции в силе. Напомним, 24 февраля суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным во взяточничестве и злоупотреблениях и назначил экс-чиновнику наказание в виде 13 лет колонии. Также бывшего губернатора оштрафовали на 235 миллионов рублей. «Реальное время» рассказывало все подробности дела экс-главы Марий Эл.
  • Духовное управление мусульман России планирует оценить на соответствие исламским канонам все российские вакцины от COVID-19. В ближайшее время появятся отдельные заключения по каждой российской вакцине.
  • Президент США Джо Байден встретился в своей резиденцией с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Она попросила американского президента помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она заметила, что белорусская революция не связана с геополитикой.
  • Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей — налогов и сборов, процентов по кредитам и т. д., скорректированных на инфляцию) в II квартале 2021 года увеличились на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в мае 2021 года составила 56 171 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,5%.
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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