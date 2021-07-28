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Байден провел встречу с Тихановской в Белом доме

20:59, 28.07.2021
Байден провел встречу с Тихановской в Белом доме
Фото: wikipedia.org

Президент США Джо Байден встретился в своей резиденцией с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Тихановская попросила американского президента помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она заметила, что белорусская революция не связана с геополитикой.

Решением кризиса в Белоруссии «могут стать только новые свободные выборы под международным контролем», приводит слова Тихановской ее пресс-служба.

В августе прошлого года ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем на выборах президента Белоруссии. Его главный оппонент — Светлана Тихановская — по официальным данным получила 10% голосов избирателей. С 9 августа в республике проходили акции протеста, люди были не согласны с результатами выборов.

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