Байден провел встречу с Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился в своей резиденцией с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом американский лидер написал в Twitter.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

Тихановская попросила американского президента помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она заметила, что белорусская революция не связана с геополитикой.

Решением кризиса в Белоруссии «могут стать только новые свободные выборы под международным контролем», приводит слова Тихановской ее пресс-служба.

В августе прошлого года ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем на выборах президента Белоруссии. Его главный оппонент — Светлана Тихановская — по официальным данным получила 10% голосов избирателей. С 9 августа в республике проходили акции протеста, люди были не согласны с результатами выборов.