Байден провел встречу с Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился в своей резиденцией с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом американский лидер написал в Twitter.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ