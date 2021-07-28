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Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову оставили в силе

20:35, 28.07.2021
Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову оставили в силе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нижегородский суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и оставил решение первой инстанции в силе. Об этом пишет «Интерфакс».

24 февраля суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным во взяточничестве и злоупотреблениях и назначил экс-чиновнику наказание в виде 13 лет колонии. Также бывшего губернатора оштрафовали на 235 миллионов рублей.

«Реальное время» рассказывало все подробности дела экс-главы Марий Эл.

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