Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову оставили в силе
Нижегородский суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и оставил решение первой инстанции в силе. Об этом пишет «Интерфакс».
24 февраля суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным во взяточничестве и злоупотреблениях и назначил экс-чиновнику наказание в виде 13 лет колонии. Также бывшего губернатора оштрафовали на 235 миллионов рублей.
«Реальное время» рассказывало все подробности дела экс-главы Марий Эл.ОбществоВласть
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