В Казани стерилизовали 71 собаку с начала работы выездных мобильных пунктов
В Казани с начала работы мобильных пунктов вакцинации и стерилизации собак прооперировали 71 животное, еще 43 питомца получили прививки от различных инфекции. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
31 июля мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет в поселок Кадышево Авиастроительного района к Дому культуры. 7 августа ветеринары будут работать в поселке Дербышки Советского района. Список жилых массивов, куда будет приезжать мобильный пункт, будет составляться на основе заявок, поступивших от жителей поселков.
Специалисты планируют продолжать работу в августе, а также в сентябре, если погода будет позволять. Заявки можно оставлять в комитете жилищно-коммунального хозяйства по телефону: +7(843) 590-04-26.
На прошлой неделе специалисты приезжали в поселок Северный Авиастроительного района.Общество Татарстан
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