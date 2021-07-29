В Казани стерилизовали 71 собаку с начала работы выездных мобильных пунктов

В Казани с начала работы мобильных пунктов вакцинации и стерилизации собак прооперировали 71 животное, еще 43 питомца получили прививки от различных инфекции. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

31 июля мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет в поселок Кадышево Авиастроительного района к Дому культуры. 7 августа ветеринары будут работать в поселке Дербышки Советского района. Список жилых массивов, куда будет приезжать мобильный пункт, будет составляться на основе заявок, поступивших от жителей поселков.

Специалисты планируют продолжать работу в августе, а также в сентябре, если погода будет позволять. Заявки можно оставлять в комитете жилищно-коммунального хозяйства по телефону: +7(843) 590-04-26.

На прошлой неделе специалисты приезжали в поселок Северный Авиастроительного района.