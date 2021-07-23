В субботу в поселок Казани приедет мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак

В Казани продолжает работать мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации домашних животных. В эту субботу, 24 июля, специалисты приедут в поселок Северный Авиастроительного района.

Они будут работать возле дома культуры, который расположен на улице Кутузова, дом 15. Прием запланирован с 10.00 до 14.00 в порядке живой очереди. Также на собак выдадут ветеринарный паспорт, а по желанию на выбор владельца внедрят питомцам чип или повесят на ухо бирку, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru

3 июля в поселке Вознесенское начал работу первый в Казани мобильный пункт бесплатной вакцинации и стерилизации собак. Подробности — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев