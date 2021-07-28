В Татарстане отменили проведение Международного фестиваля «Фанфары Казани»

В столице Татарстана отменили проведение Международного фестиваля «Фанфары Казани». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фестиваль должен был состояться с 5 по 8 августа. Мероприятия планировалось провести в Казанском кремле, на Кремлевской набережной, набережной озера Кабан, улице Баумана, площади Первого Мая, в парке им. Урицкого, парке «Крылья Советов».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Однако фестиваль отменили в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионах, чьи представители должны были принять участие, и снижением числа заявок от участников этих регионов. Организаторы приняли решение о переносе мероприятия на 2022 год.

Татьяна Леухина