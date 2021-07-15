В августе в столице РТ пройдет Международный фестиваль «Фанфары Казани»

В столице Татарстана с 5 по 8 августа пройдет Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мероприятия в рамках фестиваля пройдут в Казанском кремле, на Кремлевской набережной, набережной озера Кабан, улице Баумана, площади Первого Мая, парке им. Урицкого, парке «Крылья Советов».

В связи с проведением фестиваля в центре города ограничат движение по ряду улиц.