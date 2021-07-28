В Кремле считают, что США скорее оппоненты, нежели партнеры России
В Кремле считают, что США скорее оппоненты, нежели партнеры России. «Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин «неоднократно демонстрировал политическую волю» на нормализацию взаимодействия с США. На сегодняшний день страны ведут переговоры, пишет ТАСС.
Напомним, сегодня в Женеве стартовал новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Межведомственную делегацию России возглавляет замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, США — первый заместитель Государственного секретаря Уэнди Шерман.
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