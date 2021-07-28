Новости общества

15:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле считают, что США скорее оппоненты, нежели партнеры России

14:54, 28.07.2021
В Кремле считают, что США скорее оппоненты, нежели партнеры России
Фото: kremlin.ru

В Кремле считают, что США скорее оппоненты, нежели партнеры России. «Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин «неоднократно демонстрировал политическую волю» на нормализацию взаимодействия с США. На сегодняшний день страны ведут переговоры, пишет ТАСС.

Напомним, сегодня в Женеве стартовал новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Межведомственную делегацию России возглавляет замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, США — первый заместитель Государственного секретаря Уэнди Шерман.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также