Решетников сообщил, что российская экономика в июне превысила уровень IV квартала 2019 года

Фото: Максим Платонов

В июне 2021 года российская экономика вернулась к состоянию, которое было до начала пандемии коронавируса. В предыдущем месяце она превысила уровень IV квартала 2019 года, сообщил на XII международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Плюс 0,1% отфиксировали к тому пику, который был до пандемии», — цитирует его ТАСС. Глава Минэкономразвития заверил, что большинство сфер экономики восстанавливаются хорошими темпами.

По словам Решетникова, текущая ситуация в России «вполне внушает оптимизм». Впереди страну ждет экономический рост.

Фото: Максим Платонов

Напомним, Решетников прилетел в Казань сегодня. Вместе в президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он принял участие в торжественной церемонии открытия XII международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» и выставки халяльной продукции Russia Halal Expo.



Министр экономического развития РФ отметил, что большое внимание на мероприятии уделено теме халяль. Это новый, стремительно растущий сектор экономики, который имеет огромный потенциал как внутри, так и за пределами России, считает Решетников.

Татьяна Демина