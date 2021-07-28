В Казань приехал министр экономического развития России Максим Решетников
В Казань для участия в XII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» приехал министр экономического развития России Максим Решетников. В аэропорту его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Решетников посетит выставку халяльной продукции Russia Halal Expo. Также запланировано его выступление на пленарном заседании VII Машиностроительного кластерного форума, сообщает пресс-служба президента РТ.
Напомним, в Казани 28–30 июля после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, пройдет XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021». Откроет мероприятие, как сообщили накануне в Казанском кремле, Решетников.
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