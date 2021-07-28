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Женская сборная России обыграла Китай и вышла в финал по баскетболу 3х3 Олимпиады-2020

12:35, 28.07.2021
Женская сборная России обыграла Китай и вышла в финал по баскетболу 3х3 Олимпиады-2020
Фото: vk.com/russiabasket

Сборная России обыграла команду Китая в полуфинале турнира по баскетболу 3х3 среди женщин в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Россиянки с самого начала вели в счете, несколько раз отрываясь от соперниц, но китаянки дважды догоняли, сравнивая результат. В середине матча баскетболистки России ушли в отрыв и уверенно довели дело до победы — 21:14.

В финале россиянки сыграют с победителем пары США — Франция.

Напомним, ранее в финал Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 пробилась мужская сборная России.

СпортБаскетбол
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