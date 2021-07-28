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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады-2020

11:54, 28.07.2021
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады-2020
Фото: vk.com/russiabasket

Сборная России крупно обыграла команду Сербии (21:10) в полуфинале соревнований по баскетболу 3х3 у мужчин в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Сербы считались главными фаворитами турнира, но россияне одержали уверенную победу и вышли в финал. Более половины очков в составе сборной России набрал Александр Зуев, реализовавший пару дальних бросков.

В другой полуфинальной паре встретятся Бельгия и Латвия.

Напомним, в женской части турнира россияне также сегодня сыграют в полуфинале.

СпортБаскетбол
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