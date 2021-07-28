Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады-2020
Сборная России крупно обыграла команду Сербии (21:10) в полуфинале соревнований по баскетболу 3х3 у мужчин в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Сербы считались главными фаворитами турнира, но россияне одержали уверенную победу и вышли в финал. Более половины очков в составе сборной России набрал Александр Зуев, реализовавший пару дальних бросков.
В другой полуфинальной паре встретятся Бельгия и Латвия.
Напомним, в женской части турнира россияне также сегодня сыграют в полуфинале.СпортБаскетбол
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