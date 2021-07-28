Путин поприветствовал участников KazanSummit 2021

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», который сегодня стартовал в столице Татарстана.



«Отношения между Россией и мусульманскими странами традиционно носят дружественный, конструктивный характер», — говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля. В своей речи Путин обратил внимание на взаимодействие в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечение международной стабильности и безопасности, построение более справедливого и демократического миропорядка.

«Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях», — отметил президент.

Глава государства выразил надежду на содержательность и конструктивизм дискуссий участников мероприятия. Путин рассчитывает, что они помогут наметить «новые формы и механизмы сотрудничества, перспективные совместные проекты» и упрочат взаимопонимание и доверие между странами-участницами и их народами.

Напомним, в Казани 28–30 июля после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, пройдет XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021». Откроет мероприятие, как сообщили накануне в Казанском кремле, министр экономического развития России Максим Решетников. Он уже прибыл в Казань.



Татьяна Демина