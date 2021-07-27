KazanSummit 2021 откроет министр экономического развития РФ Максим Решетников

В Казани 28-30 июля после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, пройдет XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021». На форум уже зарегистрировались 2,5 тыс. участников из 60 стран мира и российских регионов. Откроет саммит министр экономического развития России Максим Решетников.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что в столицу Татарстана приедет самая представительная делегация vip-участников: более 50 топ-чиновников, среди которых государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Е.П. Д-р. Тани Ахмед Аль Зайюди, министр торговли и промышленности Египта Е.П. г-жа Невин Эсамельдин Хассан Гамеа, министр экономики Абхазии Озган Кристина Константиновна, министр инвестиций Киргизии Алмамбет Шыкмаматов, вице-премьер, председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Е.П. Самир Абдулла Ахмед Насс и другие.

Лейтмотивом KazanSummit-2021 станет осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы — партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

Также на его полях впервые состоятся Машиностроительный кластерный форум, съезд Торгово-промышленных палат, заседание «Каспийского клуба», будут работать секции по вопросам детского предпринимательства и «Медицина в условиях COVID-19». Среди традиционных мероприятий саммита — форум молодых предпринимателей стран ОИС, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion, форум молодых дипломатов стран ОИС.

Для казанцев и гостей представят выставку халяль-индустрии Russia Halal Expo, которая будет работать все дни форума. Доехать на нее можно бесплатными шаттлами от отеля «Корстон», станции метро «Проспект Победы», татарского театр им. Г. Камала.

На форуме действует строгий масочный режим, а все его участники должны еще сдать ПЦР-тесты.

В середине июля сообщалось, что в очном формате саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» примут участие представители 48 стран и 25 регионов России.

