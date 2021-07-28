Верховный суд РТ отправит осужденным по делу «Лизинг-гранта» решение кассации

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Верховном суде Татарстана началось повторное рассмотрение апелляционных жалоб осужденных и их адвокатов на приговор Вахитовского райсуда Казани 2019 года по делу о хищениях субсидий Минэкономики РТ по программе «Лизинг-грант» на 17 млн рублей.



Этот приговор успел вступить в силу, однако в июне текущего года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение.

В своем решении кассационные судьи указали на то, что вторая судебная инстанция отставила без проверки доводы защиты.

Шесть осужденных участвовали в заседании по видеоконференцсвязи с СИЗО Казани и Цивильска. В Чувашию из Оренбурга успели перевести Марину Халиуллину, экс-супругу президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ. Сам Хайдар Халиуллин в апреле успел получить вольную по болезни, так что сегодня пришел в суд сам.

На старте процесса осужденный директор ООО «Мерлин» Александр Минько отказался от назначенного защитника и заявил ходатайство об ознакомлении с решением Шестого КСОЮ. «Ни один из осужденных этот документ не получал», — сообщил он. Верховный суд РТ удовлетворил оба ходатайства, однако отложил рассмотрение до сентября — об этом просили адвокаты по назначению, вступившие в дело.