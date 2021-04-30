Осужденный экс-глава АМСБ Халиуллин вышел из колонии в Казани — фото, видео

Фото: АМСБ по РТ

Только что из казанской колонии №2 освободили бывшего лидера бизнес-ассоциации Татарстана Хайдара Халиуллина, сообщает корреспондент «Реального времени». На выходе осужденного встретили его адвокат Павел Мазуренко, близкие и журналисты.



Освобожденный рассказал, что за решеткой пересмотрел свои взгляды на жизнь. Но главная задача на ближайшее время — лечиться.

Напомним, вольную Халиуллину на 3 года и 8 месяцев раньше срока дал Приволжский райсуд Казани — ввиду наличия тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию наказания. Решение вступило в силу.

В ноябре 2019-го бывшего бизнес-лидера приговорили к 7 годам колонии за хищение бюджетных субсидий Минэкономики РТ по программе «Лизинг-грант» на сумму в 17 млн рублей. При этом по ряду эпизодов Халиуллин и другие фигуранты дела были оправданы. Вину он не признавал, настаивал на полном оправдании. Серьезное заболевание у бизнес-лидера выявили уже после приговора. Его бывшая супруга сейчас отбывает 6-летний срок за пределами Татарстана.

