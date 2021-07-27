Климатолог допустил, что Петербург и Архангельск может затопить из-за глобального потепления

Подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Об этом рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

Проблема подъема мирового океана — это проблема XXII века. По худшим оценкам, он может составить 3—5 метров.

— И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие? — сказал он в беседе с URA.RU.

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Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заметил, что данных проблем можно избежать. Все зависит от того, как в мире будут сокращать выбросы и заниматься глобальным потеплением.

В июле Сочи и Крым затапливало после ливней. В начале июля из-за сильных ливней режим чрезвычайной ситуации ввели в шести муниципалитетах Кубани, в том числе и в Сочи.



Ранее ученые из США обнаружили в тибетском леднике сохранившиеся древние вирусы возрастом 15 тыс. лет. Ледники тают из-за глобального потепления. Следовательно, может появиться много микроорганизмов. Исследователи пытаются понять, могут ли они нанести вред существующей экосистеме.

