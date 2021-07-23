Сочи затопило после сильных ливней
В Сочи прошел сильный ливень. После этого город оказался затоплен. Из берегов вышла река Дагомыс.
Власти Сочи предупредили местных жителей и туристов о возможной эвакуации в Хостинском районе города из-за непогоды и наводнения. В городе включили сирены, пишет ТАСС.
В начале июля из-за сильных ливней режим чрезвычайной ситуации ввели в шести муниципалитетах Кубани, в том числе и в Сочи. Тогда несколько сотен жилых домов и приусадебных участков пострадали от стихии.
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