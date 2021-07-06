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На Кубани из-за сильных ливней ввели режим ЧС в шести муниципалитетах

13:43, 06.07.2021
На Кубани из-за сильных ливней ввели режим ЧС в шести муниципалитетах
Фото: pixabay.com

Из-за сильных ливней введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в шести муниципалитетах Кубани. Об этом сообщает «РИА Новости».

Речь идет о Туапсинском, Северском и Славянском районах, а также о Горячем Ключе, Сочи и Геленджике. 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населенных пунктах пострадали от стихии.

Накануне на регион обрушились сильный ветер и ливни. Вчера в реках Хороте и Мацесте в Сочи зафиксировали критический уровень воды, в связи с этим существует риск наводнения. Жителей Сочи просили быть готовыми к эвакуации.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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