В Казани в школе №41 к новому учебному году появятся школьный ресторан и новая спортплощадка

В Вахитовском районе Казани проходит ремонт школы №41. К новому учебному году там расширят площадь обеденного зала, увеличив количество посадочных мест со 150 до 180. В результате столовая станет настоящим школьным рестораном.

По проекту, в школе совмещены столовая и актовый зал. На мероприятиях в помещении планируется использовать жалюзи, которое отделит их друг от друга. Благоустроенное пространство в будущем намерены адаптировать под разные функции.

Фото: kzn.ru

«Получится один большой зал, в котором одновременно есть и сцена, и кухня. Посередине — многофункциональное пространство, которое можно использовать и как зрительный, и как обеденный залы», — объяснила задумку директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Фото: kzn.ru

В школьной столовой установят новую систему вентиляции, сети канализации и отопления, обновят линию раздачи, отремонтируют стены, потолки и полы. Окна в помещении уже заменили.

У учеников школы №41 к 1 сентября также появится современная спортивная площадка с кольцами для игры в баскетбол. На ней установят круглосуточное освещение.

Фото: kzn.ru

Напомним, в этом году на капремонт школ и детских садов в Татарстане выделено 2 млрд рублей. Всего отремонтируют 213 объектов.



Татьяна Демина