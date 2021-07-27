Суммарный доход самозанятых в Татарстане превысил 27,1 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

С начала действия специального налогового режима суммарный доход самозанятых в Татарстане превысил 27,1 млрд рублей. За это же время они оплатили свыше 850,9 млн рублей налогов.

Всего на сегодняшний день в Татарстане насчитывается более 134,5 тысячи самозанятых. С начала года их число увеличилось на 30 тысяч человек.

В республике регулярно проводятся выставочно-ярмарочные мероприятия, форумы и обучающие вебинары для самозанятых. Для содействия им дополнительно будет предоставляться финансовая поддержка до 100 тыс. рублей, сообщили в Министерстве экономики РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала года Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выдал самозанятым республики на развитие бизнеса 44 микрозайма на общую сумму 6,3 млн рублей. Полученные средства они тратят на закупку оборудования, приобретение сырья и товаров, строительных материалов, спецтехники. Чаще всего на микрозаймы предприниматели открывают парикмахерские, цветочные студии, оказывают маркетинговые услуги, становятся водителями такси.



Татьяна Демина