В Татарстане с начала года количество индивидуальных инвестиционных счетов выросло почти на 20%

В Татарстане с начала года количество индивидуальных инвестиционных счетов, предназначенных для совершения операций с биржевыми инструментами, выросло на 18,8%. Об этом сообщили в отделении Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Доля ИИС татарстанцев среди всех открытых в Приволжском федеральном округе индивидуальных инвестиционных счетов составляет 13,6%. По данным Московской биржи, на 1 июня 2020 года число жителей Татарстана, владеющих ИИС, достигло 113,5 тысячи.

В отделении Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России напомнили, что владельцы индивидуальных инвестиционных счетов имеют право на получение налоговых вычетов: на взнос или на инвестиционный доход. При этом ИИС должен действовать не менее трех лет.

«Если вы выбираете первый вариант, после окончания налогового периода сможете получить вычет в размере 13% от суммы, которая внесена за год, не более 52 000 рублей. Если вы выбираете получение вычета из дохода, который подлежит налогообложению, то вам необходимо все три года пополнять ИИС», — объяснил управляющий отделением Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Напомним, на 1 марта 2021 года количество татарстанцев, владеющих ИИС, достигло 102,3 тыс. За год этот показатель вырос в два раза.



Татьяна Демина