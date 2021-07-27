Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады в соревнованиях по тхэквондо

Российский спортсмен Владислав Ларин пробился в финал соревнований по тхэквондо на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В полуфинале весовой категории свыше 80 кг россиянин уверенно одолел китайца Суня Хонджи. Ларин с первого раунда забрал инициативу, победив в нем со счетом 6:1. После второго отрезка россиянин уже вел 22:3. В концовке боя Владислав довел счет до разгромного — 30:3.

В финале Ларин встретится со спортсменом из Южной Кореи.

Напомним, накануне в соревнованиях по тхэквондо Россия впервые в своей истории завоевала золотую награду Олимпийских игр по этому виду спорта.