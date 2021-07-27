На KazanSummit 2021 представят проект первого исламского маркетплейса

В Казани на KazanSummit 2021 представят проект первого исламского маркетплейса. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Создать исламский маркетплейс — частная инициатива.

— Мы будем склонять владельца пройти регистрацию на территории Татарстана, потому что для нас это дополнительный налогоплательщик, — рассказала Минуллина.

Фото: tida.tatarstan.ru

Первый исламский маркетплейс необходим, поскольку ни один другой уже существующий не готов взять на себя ответственность за «халяльность» продукции, пишет ТАСС.

KazanSummit 2021 пройдет 28—30 июля в столице Татарстана. «Реальное время» выяснило все детали мероприятия. Подробности — в материале интернет-газеты.