На KazanSummit 2021 представят проект первого исламского маркетплейса
В Казани на KazanSummit 2021 представят проект первого исламского маркетплейса. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Создать исламский маркетплейс — частная инициатива.
— Мы будем склонять владельца пройти регистрацию на территории Татарстана, потому что для нас это дополнительный налогоплательщик, — рассказала Минуллина.
Первый исламский маркетплейс необходим, поскольку ни один другой уже существующий не готов взять на себя ответственность за «халяльность» продукции, пишет ТАСС.
KazanSummit 2021 пройдет 28—30 июля в столице Татарстана. «Реальное время» выяснило все детали мероприятия. Подробности — в материале интернет-газеты.ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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