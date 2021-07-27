Психолог КФУ рассказал о самых распространенных приемах, которые используют мошенники для выманивания денег

Несмотря на огромное количество сценариев обмана, существуют признаки, свидетельствующие о том, что человека или группу людей пытаются ввести в заблуждение. Об этом рассказал доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов.

Человеку следует насторожиться, если ему предлагают заработать за сравнительно короткое время без каких-либо усилий существенную для него сумму денег. Есть большая вероятность того, что человека пытаются обмануть.

В последнее время увеличивается количество компаний, которые называют себя инвестиционными, однако они являются финансовыми пирамидами. Цель таких организаций — обогащение за счет вкладчиков. Их организаторы и топ-менеджеры — прекрасные ораторы, которые владеют целым набором психологических приемов для «обработки» потенциальных вкладчиков.

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Мошенники ориентируются на разные целевые аудитории. Например, если к ним пришла бабушка-пенсионерка, скопившая на черный день 50 тысяч рублей, ей могут предложить за короткий срок заработать 100 тысяч, а руководителю компании или чиновнику будут сулить миллионные дивиденды. Кроме обещания сверхприбыли, представители компании обязательно говорят о том, что их предложения — эксклюзивны, адресованы лично вам (люди любят чувствовать себя избранными) и действуют всего один день (или несколько дней). Создание искусственного дефицита времени — это тоже психологический прием.

Также для психологической обработки мошенники часто проводят собрания. На них сразу предупреждают, что мероприятие будет долгим, на нем озвучат деловое предложение.

— Чтобы расположить к себе аудиторию, ведущий выбирает неформальный вариант общения. Он много шутит, использует в своей речи метафоры и сравнения. Все это должно насторожить. Если вам делают финансовое предложение, то почему его оформляют как шоу? — говорит Абитов.

Информация на таких собраниях обычно путаная, дается в быстром темпе. Спикер оперирует цифрами, которые невозможно проверить. В начале собрания выступающий называет сумму финансового предложения (обычно эта цифра астрономическая), которую вы должны заплатить за долю или за акции. Ближе к концу собрания выясняется, что для вас, как участника мероприятия, эта сумма намного меньше, потому что вы эксклюзивный клиент, вас пригласил акционер (или член клуба). На фоне первой, астрономической, цифры названная в конце кажется разумной, приемлемой, поэтому участникам становится легче согласиться.

Также мошенники очень часто любят говорить о том, что их компании сотрудничают с госструктурами, а вкладчики — очень известные люди. Но это всего лишь рекламный ход.

Психолог предупредил, что сейчас не только финансовые пирамиды становятся средством обогащения. Популярность набирают и так называемые тренинги личного роста.

— К сожалению, сейчас немало тех, кто проводит такие тренинги с одной целью — обогатиться, — приводит его слова пресс-служба КФУ.

Профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох ранее объяснял, почему сейчас увеличилось число финансовых пирамид.

Татьяна Леухина