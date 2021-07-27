В Татарстане вновь поймали «черных копателей»

В Татарстане вновь поймали «черных копателей» за работой. На этот раз нарушение правил добычи общераспространенных полезных ископаемых выявили в Кзыл-Ярском сельском поселении Бавлинского района.

Не имея лицензии, нарушители добывали песок на общей площади 220 кв. метров. Объем добытого ОПИ составил 330 куб. метров, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

В отношении виновного лица составлен протокол за безлицензионное пользование недрами (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ). Нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

Фото: eco.tatarstan.ru

Напомним, в этом же месяце сотрудники Минэкологии Татарстана пресекли незаконную добычу ОПИ во время мониторинга Мамадышского района. «Черных копателей» застали за добычей глины с помощью спецтехники.



Татьяна Демина