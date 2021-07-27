Реабилитационный центр при казанской горбольнице №7 планируют сдать в декабре 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани реабилитационный центр на базе ГКБ №7 на ул. Чуйкова планируют сдать в эксплуатацию уже в конце этого года. Об этом сообщил министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

В новом медучреждении площадью 12,2 тыс. кв. метров разместят 147 коек. Согласно проектно-сметной документации на его строительство выделено 1 млрд 310 млн рублей.

В марте «Реальное время» рассказывало о строительстве на базе горбольницы №7 лечебно-реабилитационного центра. Он фигурировал в перечне приоритетных инвестпроектов, утвержденных в феврале этого года правительством Татарстана — наряду со строительством нового комплекса для республиканского онкоцентра, а также строительством медицинского промышленного парка.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году по программе укрепления материально технической базы медицинских учреждений Татарстана на строительство, реконструкцию, капремонт и оснащение медоборудованием и мебелью направят 7,7 млрд рублей. Средства выделяются как из республиканского, так и федерального бюджетов.

