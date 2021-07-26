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Храмцов принес России первое в истории золото в тхэквондо на Олимпиаде

16:02, 26.07.2021
Храмцов принес России первое в истории золото в тхэквондо на Олимпиаде
Фото: vk.com/olympic_russia

Российский спортсмен Максим Храмцов стал победителем соревнований по тхэквондо в рамках Олимпийских игр в Токио.

В финальном поединке у мужчин в весовой категории до 80 кг россиянин обыграл Салеха Аль-Шарабати из Иордании.

Это золото стало для России первым в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх.

Напомним, ранее российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золотые награды в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Спорт
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